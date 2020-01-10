ЗАМАНА - Тони Фергюсон угрожает Хабибу Нурмагомедову

Тони Фергюсон угрожает Хабибу Нурмагомедову

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10 января, 2020. Пятница 11:57
Тони Фергюсон угрожает Хабибу Нурмагомедову

Спортсмен в легком весе UFC Тони Фергюсон написал грозное сообщение известному спортсмену Хабибу Нурмагомедову, сообщает сайт sports.ru

«Им весело, они считают это игрой, и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», – оставил сообщение Тони под роликом, где он тренирует свой решающий удар в клетке.

 

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