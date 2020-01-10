«Им весело, они считают это игрой, и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», – оставил сообщение Тони под роликом, где он тренирует свой решающий удар в клетке.