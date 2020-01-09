Как сообщают, Асильдаров начнет контролировать вопросы внутрикомандного характера, а также вопросы, которые связаны с организационной деятельностью "Анжи".
Шамиль Асильдаров стал вице-президентом клуба «Анжи». Такой решение было принято президентом клуба Османом Кадиевым.
Как сообщают, Асильдаров начнет контролировать вопросы внутрикомандного характера, а также вопросы, которые связаны с организационной деятельностью "Анжи".
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