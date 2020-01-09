ЗАМАНА - Шамиль Асильдаров стал вице-президентом ФК «Анжи»

Шамиль Асильдаров стал вице-президентом ФК «Анжи»

Автор
09 января, 2020. Четверг 15:04
Шамиль Асильдаров стал вице-президентом ФК «Анжи»

Шамиль Асильдаров стал вице-президентом клуба «Анжи». Такой решение было принято президентом клуба Османом Кадиевым.

Шамиль Асильдаров стал вице-президентом ФК «Анжи»
Спорт

Как сообщают, Асильдаров начнет контролировать вопросы внутрикомандного характера, а также вопросы, которые связаны с организационной деятельностью "Анжи".

 

 

Прочитано 6 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top