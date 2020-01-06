ЗАМАНА - Аскар Аскаров выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Аскар Аскаров выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Автор
06 января, 2020. Понедельник 10:05
Аскар Аскаров выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский спортсмен Аскар Аскаров, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, 19 января в Лас-Вегасе сразится во второй раз под эгидой одной из самых сильных бойцовских лиг.

Аскар Аскаров выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе
Спорт

Спортсмен из Хасавюрта сразится с американским бойцом Тимом Эллиотом. Еще ни разу не проигравший Аскаров дебютировал в UFC в сентябре 2019 года с ничейного результата. У него насчитывается уже 10 побед. На счету его противника Эллиота шесть боев в лиге. 

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top