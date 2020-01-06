Аскар Аскаров выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский спортсмен Аскар Аскаров, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, 19 января в Лас-Вегасе сразится во второй раз под эгидой одной из самых сильных бойцовских лиг.

Спортсмен из Хасавюрта сразится с американским бойцом Тимом Эллиотом. Еще ни разу не проигравший Аскаров дебютировал в UFC в сентябре 2019 года с ничейного результата. У него насчитывается уже 10 побед. На счету его противника Эллиота шесть боев в лиге.