Спортсмен из Хасавюрта сразится с американским бойцом Тимом Эллиотом. Еще ни разу не проигравший Аскаров дебютировал в UFC в сентябре 2019 года с ничейного результата. У него насчитывается уже 10 побед. На счету его противника Эллиота шесть боев в лиге.
Аскар Аскаров выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе
- Автор Мадина
- 06 января, 2020. Понедельник 10:05
Российский спортсмен Аскар Аскаров, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, 19 января в Лас-Вегасе сразится во второй раз под эгидой одной из самых сильных бойцовских лиг.
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