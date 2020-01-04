В мероприятии участвовало руководство района, села, а также старшее поколение и жители Унцукуля. Площадь поля составляет 240 кв.м.
Отметим, что с помощью таких объектов в районе развивается спорт и пропагандируется здоровый образ жизни.
31 декабря, накануне Нового года, состоялось торжественное открытие футбольного поля.
В мероприятии участвовало руководство района, села, а также старшее поколение и жители Унцукуля. Площадь поля составляет 240 кв.м.
Отметим, что с помощью таких объектов в районе развивается спорт и пропагандируется здоровый образ жизни.
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