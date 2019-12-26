Хабиб и Загитова — самые популярные спортсмены года в России по версии ВЦИОМ

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Дагестанский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и олимпийская чемпионка Алина Загитова были названы наиболее известными в России спортсменами в 2019 году согласно данным опроса ВЦИОМ, сообщают «РИА «Новости».