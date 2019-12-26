ЗАМАНА - Хабиб и Загитова — самые популярные спортсмены года в России по версии ВЦИОМ

Хабиб и Загитова — самые популярные спортсмены года в России по версии ВЦИОМ

Автор
26 декабря, 2019. Четверг 16:23
Хабиб и Загитова — самые популярные спортсмены года в России по версии ВЦИОМ

Дагестанский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и олимпийская чемпионка Алина Загитова были названы наиболее известными в России спортсменами в 2019 году согласно данным опроса ВЦИОМ, сообщают «РИА «Новости».

Хабиб и Загитова — самые популярные спортсмены года в России по версии ВЦИОМ
Спорт

Следует отметить, что среди всех опрошенных — 7% назвали спортсменами года Нурмагомедова и Загитову.

Добавим, что накануне Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов года в России.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top