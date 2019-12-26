Власти Дагестана поддержат развитие парусного спорта

Для этих целей из бюджета региона на 2020 год выделят 19,5 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2017 году). Из общей выделенной суммы 11,5 млн рублей направят на то, чтобы закупить оборудование и нужный инвентарь, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

Исполнительный директор федерации Мухтар Омаров отметил, что в процессе реализации проекта «Каспий Экстрим» около 100 человек научились парусному спорту. На сегодняшний день спортивная организация реализовывает ещё один проект «Доступный пляж». Данный проект создаст доступную среду на пляжах города для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что ранее Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что проблему развития парусного спорта можно решить по принципу государственно-частного партнерства.

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