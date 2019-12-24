Ильман Алипулатов провел борцовский турнир памяти внука

Дагестанский корреспондент и публичный человек Ильман Алипулатов провел борцовский турнир памяти собственного внука Ильмана Алипулатова-младшего.

Юношеский турнир был устроен в Махачкале, на основе городской спортшколы имени Али Алиева.

На него пришли выше 150 вольников.

Заметим, что Ильман Алипулатов-младший ушел из жизни впоследствии длительного заболевания в 16-летнем возрасте.

Он был активным спортсменом, в частности в свободной борьбе, и подавал огромные надежды.

"23 декабря мой внук появился на свет, и поэтому мы приняли решение проводить турнир в эту дату", сказал Ильман Алипулатов.

На спортивном событии побывало большое количество известных спортсменов, социальных и политических деятелей.

Все они призвали молодое поколение к здоровому виду жизни.