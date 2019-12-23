Боксер-профессионал Магомед Мадиев очередной раз победил на вечере профессионального бокса в Красноярске, сообщили "Замане" в региональной федерации вида спорта.
Дагестанский боксёр Магомед Мадиев одержал 14-ю победу в карьере
- Автор Габи
- 23 декабря, 2019. Понедельник 11:56
Бой прошёл в средней весовой категории. Соперником дагестанца был украинец Дмитрий Богданов. Магомед Мадиев в процессе боя два раза отправил соперника в нокдаун, однако в результате бой продолжался все отведенные раунды. Победу боксёру из Дагестана присудили единогласно.Подробная информация на сайте информагентства РИА "Дагестан"
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