Отец Хабиба Нурмагомедова принял эстафету мэра Махачкалы

Мэр Махачкалы, Салман Дадаев, разместил в своём официальном Instagram-аккаунте видео, где старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, отец и тренер известного дагестанского бойца USF Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов участвует в укладке плиты на площади.

Абдулманап Магомедов, в свою очередь, подчеркнул, что принял эстафету Салмана Дадаева по закладке камня, потому что "всё прекрасно, что делается для горожан". Помимо того, он выразил уверенность в том, что ремонт центральной площади Махачалы будет закончен по графику 28 декабря.