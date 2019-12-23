ЗАМАНА - Отец Хабиба Нурмагомедова принял эстафету мэра Махачкалы

Отец Хабиба Нурмагомедова принял эстафету мэра Махачкалы

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23 декабря, 2019. Понедельник 11:14
Отец Хабиба Нурмагомедова принял эстафету мэра Махачкалы

Мэр Махачкалы, Салман Дадаев, разместил в своём официальном Instagram-аккаунте видео, где старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, отец и тренер известного дагестанского бойца USF Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов участвует в укладке плиты на площади.

Отец Хабиба Нурмагомедова принял эстафету мэра Махачкалы
Спорт

Абдулманап Магомедов, в свою очередь, подчеркнул, что принял эстафету Салмана Дадаева по закладке камня, потому что "всё прекрасно, что делается для горожан". Помимо того, он выразил уверенность в том, что ремонт центральной площади Махачалы будет закончен по графику 28 декабря.

 

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