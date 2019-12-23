У российского спортсмена родился второй сын, сообщают его близкие.
У Хабиба, которому уже 31 год, есть двое маленьких детей — дочка Фатима и сын Магомед.
Напомним, что в крайнем бою спортсмен победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Чемпион UFC в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов снова стал отцом, сообщает сайт sport.ru
У российского спортсмена родился второй сын, сообщают его близкие.
У Хабиба, которому уже 31 год, есть двое маленьких детей — дочка Фатима и сын Магомед.
Напомним, что в крайнем бою спортсмен победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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