ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз

Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз

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23 декабря, 2019. Понедельник 09:59
Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз

Чемпион UFC в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов снова стал отцом, сообщает сайт sport.ru

Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз
Спорт

У российского спортсмена родился второй сын, сообщают его близкие.

У Хабиба, которому уже 31 год, есть двое маленьких детей — дочка Фатима и сын Магомед.

Напомним, что в крайнем бою спортсмен победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC. 

 

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