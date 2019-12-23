Дагестанские боксерши завоевали золотые медали в Казахстане

Две золотые медали завоевали Дагестанские спортсменки на международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Галыма Жарылгапова, который проходил с 17 по 21 декабря в Казахстане.

В весовой категории до 75 кг победу на соревнованиях одержала Зенфира Магомедалиева. Еще одна представительница дагестанской школы бокса Саадат Далгатова была лучшей в весовой категории до 69 кг.

Участие в турнире принимали спортсмены из России, Китая, Финляндии и Узбекистана.