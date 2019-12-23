В весовой категории до 75 кг победу на соревнованиях одержала Зенфира Магомедалиева. Еще одна представительница дагестанской школы бокса Саадат Далгатова была лучшей в весовой категории до 69 кг.
Участие в турнире принимали спортсмены из России, Китая, Финляндии и Узбекистана.
Дагестанские боксерши завоевали золотые медали в Казахстане
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 09:19
Две золотые медали завоевали Дагестанские спортсменки на международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Галыма Жарылгапова, который проходил с 17 по 21 декабря в Казахстане.
В весовой категории до 75 кг победу на соревнованиях одержала Зенфира Магомедалиева. Еще одна представительница дагестанской школы бокса Саадат Далгатова была лучшей в весовой категории до 69 кг.
Последнее от Мадина
- Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука
- Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука
- В Аварском театре провели новогоднее мероприятие для детей
- В Дагестане масштабно ремонтируют дороги
- Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису