ЗАМАНА - Дагестанские боксерши завоевали золотые медали в Казахстане

Дагестанские боксерши завоевали золотые медали в Казахстане

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23 декабря, 2019. Понедельник 09:19
Дагестанские боксерши завоевали золотые медали в Казахстане

Две золотые медали завоевали Дагестанские спортсменки на международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Галыма Жарылгапова, который проходил с 17 по 21 декабря в Казахстане.

Дагестанские боксерши завоевали золотые медали в Казахстане
Спорт

В весовой категории до 75 кг победу на соревнованиях одержала Зенфира Магомедалиева. Еще одна представительница дагестанской школы бокса Саадат Далгатова была лучшей в весовой категории до 69 кг.
Участие в турнире принимали спортсмены из России, Китая, Финляндии и Узбекистана.

 

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