РДЮСШ Дагестана признана одной из лучших в стране

Конкурс организовал Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания Министерства просвещения России среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Сообщают, что РДЮСШ участвует в конкурсе уже второй раз. В прошлом году школа вошла в пятерку лучших школ России и получила 6220 баллов. Директор школы Александр Маркаров подчеркнул, что победа в конкурсе является общей для тренеров, учеников, родителей и персонала. Он выразил благодарность всем, кто за них болел.