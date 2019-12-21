ЗАМАНА - РДЮСШ Дагестана признана одной из лучших в стране

РДЮСШ Дагестана признана одной из лучших в стране

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21 декабря, 2019. Суббота 09:30
РДЮСШ Дагестана признана одной из лучших в стране

Республиканская детская юношеская спортивная школа поучаствовала во Всероссийском конкурсе на самую лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности и заняла 2-е место. 

РДЮСШ Дагестана признана одной из лучших в стране
Спорт

Конкурс организовал Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания Министерства просвещения России среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Сообщают, что РДЮСШ участвует в конкурсе уже второй раз. В прошлом году школа вошла в пятерку лучших школ России и получила 6220 баллов. Директор школы Александр Маркаров подчеркнул, что победа в конкурсе является общей для тренеров, учеников, родителей и персонала.  Он выразил благодарность всем, кто за них болел.

 

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