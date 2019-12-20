Сборная Дагестана по ориенталу (ММА) завоевала более 50 медалей на Кубке России
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2019. Пятница 14:15
Сборная республики Дагестан по смешанному боевому искусству – ориенталу ММА получила за победы больше 50 медалей на Кубке России, завершившийся в Воронеже, сообщает президент региональной федерации данного вида спорта Бадави Гасанов.
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