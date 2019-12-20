ЗАМАНА - Рустам Хабилов принял участие в эстафете по укладке гранита на площади

Рустам Хабилов принял участие в эстафете по укладке гранита на площади

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20 декабря, 2019. Пятница 13:11
Рустам Хабилов принял участие в эстафете по укладке гранита на площади

Чемпион России и мира по боевому самбо Рустам Хабилов 19 декабря поучаствовал в эстафете по укладке гранита на центральной площади столицы Дагестана. 

Рустам Хабилов принял участие в эстафете по укладке гранита на площади
Спорт

Стоит напомнить, что эстафету инициировал глава города Салман Дадаев. Хабилов получил эстафету от своего коллеги по спорту Забита Магомедшарипова и передал её в свою очередь председателю Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы Марату Ибрагимову.

 

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