Стоит напомнить, что эстафету инициировал глава города Салман Дадаев. Хабилов получил эстафету от своего коллеги по спорту Забита Магомедшарипова и передал её в свою очередь председателю Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы Марату Ибрагимову.
Рустам Хабилов принял участие в эстафете по укладке гранита на площади
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2019. Пятница 13:11
Чемпион России и мира по боевому самбо Рустам Хабилов 19 декабря поучаствовал в эстафете по укладке гранита на центральной площади столицы Дагестана.
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