Рустам Хабилов принял участие в эстафете по укладке гранита на площади

Автор Мадина

Чемпион России и мира по боевому самбо Рустам Хабилов 19 декабря поучаствовал в эстафете по укладке гранита на центральной площади столицы Дагестана.