Конкурс проходил среди муниципальных образований Республики Дагестан. Победителями в своих зонах стали: Ботлихский район (высокогорная), Гунибский район (горная), Сергокалинский район (предгорная), Хасавюртовский район (равнинная) и Махачкала (зона городов). Заметим, что победителям вручат в подарок спортивный инвентарь на сумму 150 тысяч рублей.
Минспорт Дагестана наградил победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию спорта
- Автор Мадина
- 19 декабря, 2019. Четверг 14:37
Министерство спорта Дагестана наградило победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта по результатам 2018 года.
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