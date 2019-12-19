ЗАМАНА - Минспорт Дагестана наградил победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию спорта

Минспорт Дагестана наградил победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию спорта

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19 декабря, 2019. Четверг 14:37
Минспорт Дагестана наградил победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию спорта

Министерство спорта Дагестана наградило победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта по результатам 2018 года.

Минспорт Дагестана наградил победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию спорта
Спорт

Конкурс проходил среди муниципальных образований Республики Дагестан. Победителями в своих зонах стали: Ботлихский район (высокогорная), Гунибский район (горная), Сергокалинский район (предгорная), Хасавюртовский район (равнинная) и Махачкала (зона городов).  Заметим, что победителям вручат в подарок спортивный инвентарь на сумму 150 тысяч рублей. 

 

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