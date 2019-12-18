Бой Хабиба Нурмагомедова – главная новость в поиске «Яндекса» 2019 года

В 2019 году из всех спортивных новостей, жителей России сильнее всего интересовались информацией о титульном поединке в легкой весовой категории UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Дагестанский боец удушающим приёмом легко одолел американца. Очередной бой чемпион UFC будет вести против Тони Фергюсона весной — 18 апреля 2020 года. Следует отметить, что второе место в рейтинге поисковых запросов занимает поединок между боксёрами Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.