ЗАМАНА - Бой Хабиба Нурмагомедова – главная новость в поиске «Яндекса» 2019 года

Бой Хабиба Нурмагомедова – главная новость в поиске «Яндекса» 2019 года

Автор
18 декабря, 2019. Среда 14:09
Бой Хабиба Нурмагомедова – главная новость в поиске «Яндекса» 2019 года

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье — главная спортивная новость в РФ согласно запросам «Яндекса», сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на портал rsport.ria.ru.

Бой Хабиба Нурмагомедова – главная новость в поиске «Яндекса» 2019 года
Спорт

В 2019 году из всех спортивных новостей, жителей России сильнее всего интересовались информацией о титульном поединке в легкой весовой категории UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Дагестанский боец удушающим приёмом легко одолел американца. Очередной бой чемпион UFC будет вести против Тони Фергюсона весной — 18 апреля 2020 года. Следует отметить, что второе место в рейтинге поисковых запросов занимает поединок между боксёрами Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top