ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» усилилось еще одним тренером

Махачкалинское «Динамо» усилилось еще одним тренером

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04 августа, 2023. Пятница 13:50
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Махачкалинское «Динамо» усилилось еще одним тренером

Старшим тренером махачкалинского клуба «Динамо» стал Андрей Мацюра, информируют социальные сети клуба.

Махачкалинское «Динамо» усилилось еще одним тренером

41-летнего эксперта в дагестанский клуб позвал главный тренер команды Курбан Бердыев.

Мацюра в прошлом работал с нынешним рулевым «динамовцев» в ряде клубов, включая последнее место работы Бердыева – футбольный клуб «Сочи».

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