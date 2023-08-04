41-летнего эксперта в дагестанский клуб позвал главный тренер команды Курбан Бердыев.
Мацюра в прошлом работал с нынешним рулевым «динамовцев» в ряде клубов, включая последнее место работы Бердыева – футбольный клуб «Сочи».
Старшим тренером махачкалинского клуба «Динамо» стал Андрей Мацюра, информируют социальные сети клуба.
41-летнего эксперта в дагестанский клуб позвал главный тренер команды Курбан Бердыев.
Мацюра в прошлом работал с нынешним рулевым «динамовцев» в ряде клубов, включая последнее место работы Бердыева – футбольный клуб «Сочи».
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