ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» примет в 4-м туре ФК «КАМАЗ»

Махачкалинский клуб «Динамо» примет в 4-м туре ФК «КАМАЗ»

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03 августа, 2023. Четверг 13:32
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Махачкалинский клуб «Динамо» примет в 4-м туре ФК «КАМАЗ»

Игру четвертого тура Первой лиги махачкалинское «Динамо» проведет против ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Махачкалинский клуб «Динамо» примет в 4-м туре ФК «КАМАЗ»

Матч команд состоится 6 августа на стадионе «Труд» в Махачкале.

В данный момент махачкалинцы находятся на 9-м месте в рейтинге турнирной таблицы.

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