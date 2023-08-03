Матч команд состоится 6 августа на стадионе «Труд» в Махачкале.
В данный момент махачкалинцы находятся на 9-м месте в рейтинге турнирной таблицы.
Игру четвертого тура Первой лиги махачкалинское «Динамо» проведет против ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Матч команд состоится 6 августа на стадионе «Труд» в Махачкале.
В данный момент махачкалинцы находятся на 9-м месте в рейтинге турнирной таблицы.
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