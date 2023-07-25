ЗАМАНА - В Хасавюрте прошел 2-ой этап открытого Кубка Дагестана по русским шашкам

В Хасавюрте прошел 2-ой этап открытого Кубка Дагестана по русским шашкам

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25 июля, 2023. Вторник 09:30
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В Хасавюрте прошел 2-ой этап открытого Кубка Дагестана по русским шашкам

23 июля  в спортивном зале в средней школе №11 г. Хасавюрт состоялся 2-ой этап открытого Кубка Дагестана по русским шашкам памяти кандидата в мастера спорта по шашкам и шахматам Зайнулабидова Мухтара. В нём приняли участие 42 представителя РСО - Алания, Чечни, Ингушетии, Ставропольского края, а также Дагестана.

В Хасавюрте прошел 2-ой этап открытого Кубка Дагестана по русским шашкам

В турнире играло три мастера спорта, 18 КМС и разрядники. Игры прошли в 9 туров по швейцарской системе с жеребьёвкой начальной позиции.
Каждый из участников играл с соперником микроматч: белым и черным цветом. Плотная группа игроков до конца пыталась догнать ушедших в отрыв лидеров, которые показали стабильную и уверенную игру. Каждый игрок из призовой тройки набрал по 7 очков, и только коэффициент Бухгольца точно распределил места.
По окончании игр были подведены следующие итоги:
1. Алиев Шамил - Махачкала, 7 очков
2. Хайтаев Исмаил - Грозный, 7 очков
3. Юнусов Салман -Хасавюрт, 7очков
Все трое были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Отдельные денежные призы были
вручены за
4 м. Мирзояну Роберту - Пятигорск
5 м. Дидигову Тамерлану- Ингушетия
6 м. Омарову Магомедали- Леваши.
Руководство федерации шашек РД выражает огромную благодарность оргкомитету и организаторам этого мероприятия- родным и близким Мухтара Зайнулабидова, оказавшим радушный приём всем участникам, а также отдельное и большое спасибо Алхаджиеву Исламу - известному общественному деятелю и руководителю оргкомитета.

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