В Хасавюрте прошел 2-ой этап открытого Кубка Дагестана по русским шашкам

В турнире играло три мастера спорта, 18 КМС и разрядники. Игры прошли в 9 туров по швейцарской системе с жеребьёвкой начальной позиции.

Каждый из участников играл с соперником микроматч: белым и черным цветом. Плотная группа игроков до конца пыталась догнать ушедших в отрыв лидеров, которые показали стабильную и уверенную игру. Каждый игрок из призовой тройки набрал по 7 очков, и только коэффициент Бухгольца точно распределил места.

По окончании игр были подведены следующие итоги:

1. Алиев Шамил - Махачкала, 7 очков

2. Хайтаев Исмаил - Грозный, 7 очков

3. Юнусов Салман -Хасавюрт, 7очков

Все трое были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Отдельные денежные призы были

вручены за

4 м. Мирзояну Роберту - Пятигорск

5 м. Дидигову Тамерлану- Ингушетия

6 м. Омарову Магомедали- Леваши.

Руководство федерации шашек РД выражает огромную благодарность оргкомитету и организаторам этого мероприятия- родным и близким Мухтара Зайнулабидова, оказавшим радушный приём всем участникам, а также отдельное и большое спасибо Алхаджиеву Исламу - известному общественному деятелю и руководителю оргкомитета.