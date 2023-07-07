Федерация художественной гимнастики в регионе совсем молодая — ей 5 лет. За это время звание кандидатов в мастера спорта получали по 1-2 гимнастки ежегодно.
В этом году их количество достигло 5-ти.
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Сегодня об этом сообщили на пресс-конференции в «Дагестанской правде» президент Федерации республики Тамила Оруджева и тренер клуба «Академия гимнастики» Амина Курбанисмаилова.
Федерация художественной гимнастики в регионе совсем молодая — ей 5 лет. За это время звание кандидатов в мастера спорта получали по 1-2 гимнастки ежегодно.
В этом году их количество достигло 5-ти.
Подробнее — здесь.
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