ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» отдало одного из футболистов в аренду в клуб «Кубань-Холдинг»

Махачкалинское «Динамо» отдало одного из футболистов в аренду в клуб «Кубань-Холдинг»

Автор
21 июня, 2023. Среда 13:22
|||
Махачкалинское «Динамо» отдало одного из футболистов в аренду в клуб «Кубань-Холдинг»

Форвард Сослан Лысенко 1-ю половину будущего сезона проведет в клубе «Кубань-Холдинг».

Махачкалинское «Динамо» отдало одного из футболистов в аренду в клуб «Кубань-Холдинг»

Права на футболиста принадлежат махачкалинскому клубу «Динамо». Лысенко 23 года, в рамках «Динамо» Лысенко провел 19 игр в чемпионате и Кубке страны.

Часть минувшего сезона игрок также провел на правах аренды в команде «Динамо-Владивосток».

Прочитано 41 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top