Права на футболиста принадлежат махачкалинскому клубу «Динамо». Лысенко 23 года, в рамках «Динамо» Лысенко провел 19 игр в чемпионате и Кубке страны.
Часть минувшего сезона игрок также провел на правах аренды в команде «Динамо-Владивосток».
Форвард Сослан Лысенко 1-ю половину будущего сезона проведет в клубе «Кубань-Холдинг».
Права на футболиста принадлежат махачкалинскому клубу «Динамо». Лысенко 23 года, в рамках «Динамо» Лысенко провел 19 игр в чемпионате и Кубке страны.
Часть минувшего сезона игрок также провел на правах аренды в команде «Динамо-Владивосток».
Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..