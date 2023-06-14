ЗАМАНА - В фестивале "Уличная Классика" в Дербенте поучаствовало 3000 человек

В фестивале "Уличная Классика" в Дербенте поучаствовало 3000 человек

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14 июня, 2023. Среда 11:11
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В фестивале &quot;Уличная Классика&quot; в Дербенте поучаствовало 3000 человек

Накануне на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте состоялся Фестиваль уличной культуры "Уличная классика". В нем поучаствовало более 3 тысяч человек. 

В фестивале "Уличная Классика" в Дербенте поучаствовало 3000 человек

"Это важное мероприятие проходит в самом южном регионе и в самом южном городе страны. Виды спорта, которые тут представлены, объединяют всю нашу молодёжь, позволяют ей реализовывать себя. Рад, что у нас получилось организовать такой масштабный фестиваль", — выступил с приветствием министр по делам молодежи Камил Саидов.

Далее министр спорта Сажид Сажидов озвучил, что мероприятие проходит в СКФО и Дагестане в первый раз: "У нас крайне спортивный регион, поэтому мы рады, что в этот день организаторы зародили здесь новый вид спорта".

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