В фестивале "Уличная Классика" в Дербенте поучаствовало 3000 человек

Накануне на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте состоялся Фестиваль уличной культуры "Уличная классика". В нем поучаствовало более 3 тысяч человек.

"Это важное мероприятие проходит в самом южном регионе и в самом южном городе страны. Виды спорта, которые тут представлены, объединяют всю нашу молодёжь, позволяют ей реализовывать себя. Рад, что у нас получилось организовать такой масштабный фестиваль", — выступил с приветствием министр по делам молодежи Камил Саидов.

Далее министр спорта Сажид Сажидов озвучил, что мероприятие проходит в СКФО и Дагестане в первый раз: "У нас крайне спортивный регион, поэтому мы рады, что в этот день организаторы зародили здесь новый вид спорта".