ЗАМАНА - Исмаил Гаджибеков стал двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике

Исмаил Гаджибеков стал двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике

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14 июня, 2023. Среда 00:12
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Исмаил Гаджибеков стал двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике

Исмаил Гаджибеков выиграл первое место на проходящем в Новом Уренгое Чемпионате России по тяжелой атлетике, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Исмаил Гаджибеков стал двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике

Дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья (рывок и толчок) он набрал 237 кг. В рывке спортсмен сумел набрать 112 кг, установив новый рекорд России в своем весе.

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