В мероприятии поучаствовали глава образовательного ведомства Яхья Бучаев, руководитель Минспорта региона Сажид Сажидов и ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов.
В общем в фестивале участвовало почти 2 000 детей и их родителей.
В рамках него состоялся женский футбольный матч в формате 8x8 между дагестанской сборной и московской командой сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Матч закончился победой московской сборной – 6:2, а в перерыве игры состоялись конкурсы.
Также всем участницам подарили книги Расула Гамзатова и цветы.