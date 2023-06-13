Спортивный фестиваль ко Дню России состоялся в Махачкале

Спортивно-патриотический праздник, посвященный Дню России, состоялся на стадионе РДЮСШ Министерства образования и науки Дагестана.

В мероприятии поучаствовали глава образовательного ведомства Яхья Бучаев, руководитель Минспорта региона Сажид Сажидов и ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов.

В общем в фестивале участвовало почти 2 000 детей и их родителей.

В рамках него состоялся женский футбольный матч в формате 8x8 между дагестанской сборной и московской командой сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Матч закончился победой московской сборной – 6:2, а в перерыве игры состоялись конкурсы.

Также всем участницам подарили книги Расула Гамзатова и цветы.