ЗАМАНА - Дагестанские борцы-ветераны выиграли 15 медалей на чемпионате России

Дагестанские борцы-ветераны выиграли 15 медалей на чемпионате России

Автор
13 июня, 2023. Вторник 10:56
|||
Дагестанские борцы-ветераны выиграли 15 медалей на чемпионате России

15 медалей взяли борцы вольного стиля из Дагестана на чемпионате России среди ветеранов в городе Смоленск, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дагестанские борцы-ветераны выиграли 15 медалей на чемпионате России

В мероприятии участвовало более 120 человек из 33 российских субъектов, а от Дагестана прибыл 21 спортсмен.

Одержать победу на чемпионате России смогли Магомед-Расул Даибов (62 кг), Абдурашид Багавдинов (100 кг) и Магомед Бадрудинов (88 кг).

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top