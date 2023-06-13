В мероприятии участвовало более 120 человек из 33 российских субъектов, а от Дагестана прибыл 21 спортсмен.
Одержать победу на чемпионате России смогли Магомед-Расул Даибов (62 кг), Абдурашид Багавдинов (100 кг) и Магомед Бадрудинов (88 кг).
15 медалей взяли борцы вольного стиля из Дагестана на чемпионате России среди ветеранов в городе Смоленск, информирует пресс-служба Минспорта региона.
В мероприятии участвовало более 120 человек из 33 российских субъектов, а от Дагестана прибыл 21 спортсмен.
Одержать победу на чемпионате России смогли Магомед-Расул Даибов (62 кг), Абдурашид Багавдинов (100 кг) и Магомед Бадрудинов (88 кг).
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