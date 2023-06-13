ЗАМАНА - Велопробег, посвященный Дню России, состоялся в Махачкале

Велопробег, посвященный Дню России, состоялся в Махачкале

Автор
13 июня, 2023. Вторник 10:23
|||
Велопробег, посвященный Дню России, состоялся в Махачкале

В Махачкале провели велосипедный пробег, приуроченный ко Дню России, по завершении которого на смотровой площадке горы Тарки-Тау участники развернули российский флаг, информирует пресс-служба мэрии города.

Велопробег, посвященный Дню России, состоялся в Махачкале

В спортивной акции поучаствовало примерно 100 любителей велосипедного спорта. Начали они от кольца МЧС, а финишировали на смотровой площадке горы Тарки-Тау. По итогам пробега первое место выиграл Махмуд Махмудов, второе место – Зайнудин Мансуров, а третье место взял Тагир Муртазалиев.

Победитель получил главный приз – велосипед, а призерам были вручены денежные сертификаты и памятные подарки.

Далее на смотровой площадке горы Тарки-Тау в честь Дня России участники пробега развернули российский триколор.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top