В соревнованиях поучаствовало примерно 600 спортсменов из 35 сборных.
Дагестанцы под общим руководством Бадави Гасанова выиграли на соревнованиях 38 золотых, 22 серебряные и 45 бронзовых медалей.
Дагестанская сборная по спортивному миксфайту выиграла 1 место в общекомандном зачете на Чемпионате РФ в городе Ессентуки Ставропольского края.
В соревнованиях поучаствовало примерно 600 спортсменов из 35 сборных.
Дагестанцы под общим руководством Бадави Гасанова выиграли на соревнованиях 38 золотых, 22 серебряные и 45 бронзовых медалей.
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