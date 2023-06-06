ЗАМАНА - Команда Дагестана по спортивному миксфайту стала сильнейшей на чемпионате России

Команда Дагестана по спортивному миксфайту стала сильнейшей на чемпионате России

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06 июня, 2023. Вторник 13:51
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Команда Дагестана по спортивному миксфайту стала сильнейшей на чемпионате России

Дагестанская сборная по спортивному миксфайту выиграла 1 место в общекомандном зачете на Чемпионате РФ в городе Ессентуки Ставропольского края.

Команда Дагестана по спортивному миксфайту стала сильнейшей на чемпионате России

В соревнованиях поучаствовало примерно 600 спортсменов из 35 сборных.

Дагестанцы под общим руководством Бадави Гасанова выиграли на соревнованиях 38 золотых, 22 серебряные и 45 бронзовых медалей.

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