От Дагестана на чемпионат РФ приехало 5 спортсменов.
Звание Чемпиона РФ выиграл Ислам Багомедов (83,9 кг), а бронзовые медали взяли Айнудин Асадулаев (65,8 кг) и Хизри Какаев (52,2 кг).
Спортсмены из Дагестана выиграли 3 медали на Чемпионате РФ по смешанному боевому единоборству (ММА) в Ханты-Мансийске, проинформировал президент Федерации СБЕ по региону Шамиль Алибатыров.
От Дагестана на чемпионат РФ приехало 5 спортсменов.
Звание Чемпиона РФ выиграл Ислам Багомедов (83,9 кг), а бронзовые медали взяли Айнудин Асадулаев (65,8 кг) и Хизри Какаев (52,2 кг).
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