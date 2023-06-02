Махачкалинцы получили аттестат ФНЛ, который дает право участия во Второй лиге.
Стоит напомнить, что недавно право участия в 3-м по силе футбольном дивизионе России получил хасавюртовский клуб «Победа».
2-я команда махачкалинского клуба «Динамо» сыграет в следующем сезоне во Второй лиге.
Махачкалинцы получили аттестат ФНЛ, который дает право участия во Второй лиге.
Стоит напомнить, что недавно право участия в 3-м по силе футбольном дивизионе России получил хасавюртовский клуб «Победа».
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