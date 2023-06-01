Золотую медаль спортсмен из Дагестана выиграл среди участников весовой категории до 74 кг.
Также владельцами бронзовых медалей в своих весах стали спортсмены Магомед Салаватов (68 кг) и Мадина Сатушиева (49 кг).
Дагестанец Магомедрасул Омаров выиграл золотую медаль на состоявшемся в Набережных Челнах Кубке России по тхэквондо, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Золотую медаль спортсмен из Дагестана выиграл среди участников весовой категории до 74 кг.
Также владельцами бронзовых медалей в своих весах стали спортсмены Магомед Салаватов (68 кг) и Мадина Сатушиева (49 кг).
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