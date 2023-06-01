ЗАМАНА - Дзюдоисты из Дагестана выиграли 11 медалей на Чемпионате СКФО

Дзюдоисты из Дагестана выиграли 11 медалей на Чемпионате СКФО

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01 июня, 2023. Четверг 01:01
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Дзюдоисты из Дагестана выиграли 11 медалей на Чемпионате СКФО

Дагестанская сборная по дзюдо выиграла 11 медалей на Чемпионате СКФО в городе Грозный, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дзюдоисты из Дагестана выиграли 11 медалей на Чемпионате СКФО

В соревнованиях поучаствовало 250 спортсменов. Дзюдоисты из Дагестана привезут домой четыре серебра и семь бронз.

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