3 медали выиграли тхэквондисты из Дагестана на Кубке России

3 бронзовые медали выиграли дагестанские тхэквондисты на Кубке России, который проходит в Набережных Челнах, информирует пресс-служба Минспорта Дагестана.

В своих весовых категориях 3-е место выиграли спортсмены Рамазан Даидбеков (87 кг), Ибрагим Абдулкеримов (87 + кг) и Барият Исакова (73 кг).

Соревнования в Татарстане все еще идут, свои силы сегодня продемонстрируют еще более десяти дагестанцев.