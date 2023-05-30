ЗАМАНА - 3 медали выиграли тхэквондисты из Дагестана на Кубке России

3 медали выиграли тхэквондисты из Дагестана на Кубке России

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30 мая, 2023. Вторник 13:14
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3 медали выиграли тхэквондисты из Дагестана на Кубке России

3 бронзовые медали выиграли дагестанские тхэквондисты на Кубке России, который проходит в Набережных Челнах, информирует пресс-служба Минспорта Дагестана.

3 медали выиграли тхэквондисты из Дагестана на Кубке России

В своих весовых категориях 3-е место выиграли спортсмены Рамазан Даидбеков (87 кг), Ибрагим Абдулкеримов (87 + кг) и Барият Исакова (73 кг).

Соревнования в Татарстане все еще идут, свои силы сегодня продемонстрируют еще более десяти дагестанцев.

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