В своих весовых категориях 3-е место выиграли спортсмены Рамазан Даидбеков (87 кг), Ибрагим Абдулкеримов (87 + кг) и Барият Исакова (73 кг).
Соревнования в Татарстане все еще идут, свои силы сегодня продемонстрируют еще более десяти дагестанцев.
3 бронзовые медали выиграли дагестанские тхэквондисты на Кубке России, который проходит в Набережных Челнах, информирует пресс-служба Минспорта Дагестана.
В своих весовых категориях 3-е место выиграли спортсмены Рамазан Даидбеков (87 кг), Ибрагим Абдулкеримов (87 + кг) и Барият Исакова (73 кг).
Соревнования в Татарстане все еще идут, свои силы сегодня продемонстрируют еще более десяти дагестанцев.
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