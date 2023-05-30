ЗАМАНА - Тяжелоатлеты Дагестана готовятся к Чемпионату России

Тяжелоатлеты Дагестана готовятся к Чемпионату России

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30 мая, 2023. Вторник 10:24
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Тяжелоатлеты Дагестана готовятся к Чемпионату России

Дагестанская сборная по тяжелой атлетике участвует в учебно-тренировочном сборе в Региональном центре спортивной подготовки в махачкалинском пригороде.

Тяжелоатлеты Дагестана готовятся к Чемпионату России

Атлеты Дагестана готовятся к выступлению на Чемпионате РФ, который состоится в городе Новый Уренгой.

Сборы республиканской сборной тяжелоатлетов завершатся 8 июня.

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