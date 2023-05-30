Дагестанец попытался бросить противника на прогиб.
Запись с этим действием парень опубликовал у себя в социальных сетях, подписав пост так: «Он, правда, достал меня».
Воспитанник академии футбольного клуба Англии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов стал известен в сети благодаря проведенному борцовскому приему прямо в процессе игры.
Дагестанец попытался бросить противника на прогиб.
Запись с этим действием парень опубликовал у себя в социальных сетях, подписав пост так: «Он, правда, достал меня».
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