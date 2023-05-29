Жители Махачкалы приняли участие в забеге в рамках акции «Чистый воздух»

Детский забег, а также фестиваль ГТО среди сотрудников республиканского отделения РЖД прошел на стадионе имени Елены Исинбаевой.

Мероприятия проходили в рамках Всероссийской экологической акции «Чистый воздух». Ее задача – сократить число выбросов в атмосферу и улучшить качество воздуха с помощью отказа от транспорта на бензине в пользу альтернативных способов перемещения.

Старт акции проходил в рамках Х Невского экологического форума. На связи с Санкт-Петербургом по телемосту были 8 субъектов России – от Дальнего Востока до Кавказа. В каждом из них организовали физкультурно-спортивные мероприятия в честь старта экологической акции.