ЗАМАНА - В Дагестане открыли чемпионат "Абилимпикс" для людей с ОВЗ

В Дагестане открыли чемпионат "Абилимпикс" для людей с ОВЗ

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27 мая, 2023. Суббота 03:27
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В Дагестане открыли чемпионат &quot;Абилимпикс&quot; для людей с ОВЗ

Чемпионат по профессиональному мастерству для граждан с ОВЗ стартовал в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального центра опережающей профессиональной подготовки.

В Дагестане открыли чемпионат "Абилимпикс" для людей с ОВЗ

"В Дагестане начался республиканский чемпионат "Абилимпикс". В нем участвуют 140 человек с ОВЗ. Соревнования состоятся в 28 категориях. Организацией мероприятия занимаются примерно 80 волонтеров", — заявляет пресс-служба.

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