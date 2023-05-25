ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» отказалось от притязаний на выход в премьер-лигу

Махачкалинское «Динамо» отказалось от притязаний на выход в премьер-лигу

Автор
25 мая, 2023. Четверг 14:32
|||
Махачкалинское «Динамо» отказалось от притязаний на выход в премьер-лигу

Махачкалинский клуб «Динамо» не стал направлять заявку на получение лицензии, требуемой для участия в премьер-лиге. Команду не допустят к стыковым играм за путевку в РПЛ, даже в том случае, если она выиграет достаточно высокое для этого место, информирует сетевое издание "Молодежь Дагестана".

Махачкалинское «Динамо» отказалось от притязаний на выход в премьер-лигу

Пресс-служба «Динамо» опубликовала информацию по этому поводу, ссылаясь на президента клуба Гаджи Гаджиева.

Как он объяснил, препятствием для клуба стала необходимость установки на домашней арене дорогостоящей системы идентификации болельщиков Fan ID (ее стоимость составляет 25–50 миллионов рублей, уточняет «Молодежка»).

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.

Прочитано 28 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top