ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Легион» одержал победу в матче с «Аланией-2»

Махачкалинский клуб «Легион» одержал победу в матче с «Аланией-2»

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24 мая, 2023. Среда 13:10
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Махачкалинский клуб «Легион» одержал победу в матче с «Аланией-2»

Махачкалинская команда «Легион» одержала победу в гостевой игре с владикавказской «Аланией-2» в матче 30-го тура Второй лиги.

Махачкалинский клуб «Легион» одержал победу в матче с «Аланией-2»

Матч завершился со счетом 2:0. Голы в составе махачкалинской команды сделали футболисты Анар Панаев и Гаджимурад Абдуллаев.

На счету «Легиона» 23 очка, они находятся в тройке лидеров подгруппы 1Б.

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