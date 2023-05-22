Свои позиции дагестанец улучшил после последнего поединка, где он одолел представителя Франции Мишеля Соро.
Стоит напомнить, что в общем у Курбанова 25 побед и ни одной неудачи.
Ни разу не проигравший на профессиональном ринге дагестанец Магомед Курбанов занял 1-ю строчку в мировом рейтинге сильнейших боксеров в весе до 69,9 кг. Рейтинг составил специализированный авторитетный портал BoxRec.
Свои позиции дагестанец улучшил после последнего поединка, где он одолел представителя Франции Мишеля Соро.
Стоит напомнить, что в общем у Курбанова 25 побед и ни одной неудачи.
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