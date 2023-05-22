ЗАМАНА - Дагестанский боксер Магомед Курбанов возглавил рейтинг самых сильных боксеров мира

Дагестанский боксер Магомед Курбанов возглавил рейтинг самых сильных боксеров мира

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22 мая, 2023. Понедельник 13:24
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Дагестанский боксер Магомед Курбанов возглавил рейтинг самых сильных боксеров мира

Ни разу не проигравший на профессиональном ринге дагестанец Магомед Курбанов занял 1-ю строчку в мировом рейтинге сильнейших боксеров в весе до 69,9 кг. Рейтинг составил специализированный авторитетный портал BoxRec.

Дагестанский боксер Магомед Курбанов возглавил рейтинг самых сильных боксеров мира

Свои позиции дагестанец улучшил после последнего поединка, где он одолел представителя Франции Мишеля Соро.

Стоит напомнить, что в общем у Курбанова 25 побед и ни одной неудачи.

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