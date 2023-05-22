ЗАМАНА - Махачкалинская команда «Легион» сыграет с «Аланией-2» во Владикавказе

Махачкалинская команда «Легион» сыграет с «Аланией-2» во Владикавказе

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22 мая, 2023. Понедельник 13:10
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Махачкалинская команда «Легион» сыграет с «Аланией-2» во Владикавказе

Махачкалинский клуб «Легион» поедет в гости к «Алании-2» из Владикавказа в игре 30-го тура Второй лиги.

Махачкалинская команда «Легион» сыграет с «Аланией-2» во Владикавказе

Матч состоится завтра, 23 мая, на стадионе «Академия футбола «Алания». Старт игры: 13:00.

Махачкалинская команда «Легион» с 20-ю очками находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.

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