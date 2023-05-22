Дагестанец одержал победу в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он одолел Алана Остаева из Северной Осетии.
Еще один дагестанский спортсмен Курбан Нажмудинов выиграл 3-е место в весовой категории до 130 кг.
Дагестанский спортсмен Милад Алирзаев выиграл золото на Международном турнире по греко-римской борьбе памяти Р.В. Кутузова, который состоялся в Суздале, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Дагестанец одержал победу в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он одолел Алана Остаева из Северной Осетии.
Еще один дагестанский спортсмен Курбан Нажмудинов выиграл 3-е место в весовой категории до 130 кг.
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