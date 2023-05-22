ЗАМАНА - Милад Алирзаев стал победителем Международного турнира в Суздале

Милад Алирзаев стал победителем Международного турнира в Суздале

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22 мая, 2023. Понедельник 10:22
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Милад Алирзаев стал победителем Международного турнира в Суздале

Дагестанский спортсмен Милад Алирзаев выиграл золото на Международном турнире по греко-римской борьбе памяти Р.В. Кутузова, который состоялся в Суздале, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Милад Алирзаев стал победителем Международного турнира в Суздале

Дагестанец одержал победу в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он одолел Алана Остаева из Северной Осетии.

Еще один дагестанский спортсмен Курбан Нажмудинов выиграл 3-е место в весовой категории до 130 кг.

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