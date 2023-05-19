«Легион» одержал победу в матче с «Машуком-КВМ»

Футбольная команда «Легион» одержала победу в игре против пятигорского «Машука-КВМ» в матче 29-го тура Второй лиги.

Матч завершился со счетом 2:0. Голы в игре забили Анар Панаев и Курбан Курбанов.

«Легион» имеет на счету 20 очков и находится на 4-й строчке в турнирной таблице подгруппы 1Б, отставая от 2-го места всего лишь на 3 балла.