Игра состоится в субботу, 20 мая, на стадионе «Анжи-Арена». Старт матча – в 16:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 46 очков, они находятся на 5-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» в домашнем матче примет «Волгу» из Ульяновска в рамках 32-го тура Первой лиги.
Игра состоится в субботу, 20 мая, на стадионе «Анжи-Арена». Старт матча – в 16:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 46 очков, они находятся на 5-м месте в турнирной таблице.
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