Турнир пройдет в каспийском Дворце спорта 19-21 мая.
В мероприятии примут участие борцы вольного стиля из следующих стран: Азербайджан, Армения, Киргизия, Беларусь, Молдова, Северная Македония, Таджикистан, Казахстан, Румыния, Греция, Кувейт.
Порядка 150 спортсменов из 12 стран приедут в Дагестан для участия в 53-м Международном турнире памяти Али Алиева, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Турнир пройдет в каспийском Дворце спорта 19-21 мая.
В мероприятии примут участие борцы вольного стиля из следующих стран: Азербайджан, Армения, Киргизия, Беларусь, Молдова, Северная Македония, Таджикистан, Казахстан, Румыния, Греция, Кувейт.
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