Матч пройдет в Грозном на стадионе «Спорткомплекс имени Билимханова». Старт: в 16:00.
На первом этапе Первенства «Легион» уже два раза – в гостях и дома – победил в игре «Машук-КМВ» с одинаковым счётом 5:1.
«Легион» сыграет с пятигорским клубом «Машук-КМВ. Это будет игра 29-го тура Второй лиги.
Матч пройдет в Грозном на стадионе «Спорткомплекс имени Билимханова». Старт: в 16:00.
На первом этапе Первенства «Легион» уже два раза – в гостях и дома – победил в игре «Машук-КМВ» с одинаковым счётом 5:1.
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