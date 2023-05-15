На пути к победе дагестанец провел 5 сражений. Он одолел представителей Сербии, Кении, Иордании и Мексики. В финале Атаев одержал успех в бою с представителем Азербайджана Лорено Альфонсо Домингесом.
Дагестанец Шарапутдин Атаев выиграл чемпионат мира по боксу
- Автор Дарья
- 15 мая, 2023. Понедельник 10:12
Боксеру из Дагестана со 2-й попытки удалось получить звание победителя чемпионата мира по боксу. На турнире в Ташкенте он принимал участие в весовой категории до 86 кг.
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