Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Автор Дарья |||

Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу. На турнире в Ташкенте дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 92 кг.