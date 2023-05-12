Россиянин одержал победу в бою против представителя Мексики Рохелио Ромеро.
Финальный поединок Атаева пройдет 14 мая. Его соперник определится в бою против Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана и Георгия Кушиташвили из Грузии.
Дагестанский спортсмен Шарапутдин Атаев вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Ташкенте.
Россиянин одержал победу в бою против представителя Мексики Рохелио Ромеро.
Финальный поединок Атаева пройдет 14 мая. Его соперник определится в бою против Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана и Георгия Кушиташвили из Грузии.
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