Имангазалиев успешно выступил в весовой категории до 60 кг.
В финальном бою дагестанец одержал победу, оставив хозяина ринга Фонгсатона Руеангноя позади.
Дагестанец Асадула Имангазалиев выиграл первое место на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде.
Имангазалиев успешно выступил в весовой категории до 60 кг.
В финальном бою дагестанец одержал победу, оставив хозяина ринга Фонгсатона Руеангноя позади.
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