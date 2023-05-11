ЗАМАНА - Муслиму Гаджимагомедову удалось выйти в полуфинал Чемпионата мира по боксу

Муслиму Гаджимагомедову удалось выйти в полуфинал Чемпионата мира по боксу

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11 мая, 2023. Четверг 08:20
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Муслиму Гаджимагомедову удалось выйти в полуфинал Чемпионата мира по боксу

Дагестанец Муслим Гаджимагомедов с успехом прошел в полуфинал Чемпионата мира по боксу, который идет в эти дни в Ташкенте.

Муслиму Гаджимагомедову удалось выйти в полуфинал Чемпионата мира по боксу

Сражаясь в весе до 92 кг, Гаджимагомедов не оставил шансов на победу представителю Бразилии Кено Машадо.

Следующий поединок на Чемпионате мира дагестанец проведет в пятницу, 12 мая.

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